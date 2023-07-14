10 آلاف مستفيد من “مهارات”

كشف المتحدث الرسمي لصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” خالد أبا الخيل، عن عدد المستفيدين من البرنامج منذ انطلاقه منتصف العام الجاري.
وأوضح “أبا الخيل” لـ “أخبار 24″، أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج “مهارات” بلغ أكثر من 10 آلاف، مشيراً إلى أن الفترة التجريبية خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 5 آلاف مواطن، كما شهد البرنامج خلال إطلاقه الرسمي تسجيل 5 آلاف متدرب ومتدربة.
وأوضح، أن الهدف من إطلاق “مهارات”، تمكين موظفي القطاع الخاص من المهارات المهنية العامة والتخصصية التي تلبي احتياجاتهم المهنية لضمان استقرارهم واستدامتهم الوظيفية.
وأضاف، أن هناك اختلافاً بين أهداف برنامج “دروب” ومهارات الدورات التدريبية المستهدفة في برنامج “مهارات” هي دورات حضورية، تتضمن تبادل الخبرات والتفاعل بين المتدربين وتقدم من قبل مدرب متخصص.
وبين أن التدريب في منصة “دروب” هو تدريب ذاتي إلكتروني عن بعد، مؤكداً أنه يتم التسجيل في برنامج مهارات من قبل الأفراد وليس ترشيحًا من قبل جهات العمل.
وقدمت “هدف” أكثر من 7 برامج تدريب لدعم المواهب وصقلها لمستقبل أفضل وتحقيق إنجازات أكبر، ويعتبر برنامج “مهارات”، من البرامج المختصة لـجميع موظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لكافة القطاعات المهنية بسوق العمل في المملكة.