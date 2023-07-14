نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > حارس الفيحاء: إذا انضم ميتروفيتش للهلال سيأكلني
14/07/2023   11:48 م

حارس الفيحاء: إذا انضم ميتروفيتش للهلال سيأكلني

+ = -
183

علق حارس مرمى نادي الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، على دخول الهلال في مفاوضات للتعاقد مع مواطنه ألكسندر ميتروفيتش قادما من فولهام الإنجليزي.

وكتب ستويكوفيتش باللغة العربية في تعليق طريف على صورة زميله بالفريق حسين الشويش: “أخي، إذا أتى ميتروفيتش إلى الهلال فسوف يأكلني أنا وأنت، هل تعلم كم هو قوي؟”.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فولهام رفض عرضا ثانيا من الهلال بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم ألكسندر ميتروفيتش. وفقاً لـ “سبورت 24”.

وأوضحت قناة “Sky Sports News”، أن الهلال قدم عرضًا ثانيًا بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه إسترليني لمهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش، لكن موقف فولهام لم يتغير ورفضوا العرض وأصروا على أن اللاعب الصربي الدولي ليس للبيع.

وأشارت إلى أن ميتروفيتش اتصل شخصياً بتوني خان، مدير كرة القدم في فولهام ، ليطلب منه قبول العرض.

حارس الفيحاء: إذا انضم ميتروفيتش للهلال سيأكلني

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885267051.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.