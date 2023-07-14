حارس الفيحاء: إذا انضم ميتروفيتش للهلال سيأكلني

علق حارس مرمى نادي الفيحاء، الصربي فلاديمير ستويكوفيتش، على دخول الهلال في مفاوضات للتعاقد مع مواطنه ألكسندر ميتروفيتش قادما من فولهام الإنجليزي.
وكتب ستويكوفيتش باللغة العربية في تعليق طريف على صورة زميله بالفريق حسين الشويش: “أخي، إذا أتى ميتروفيتش إلى الهلال فسوف يأكلني أنا وأنت، هل تعلم كم هو قوي؟”.
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن فولهام رفض عرضا ثانيا من الهلال بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع المهاجم ألكسندر ميتروفيتش. وفقاً لـ “سبورت 24”.
وأوضحت قناة “Sky Sports News”، أن الهلال قدم عرضًا ثانيًا بقيمة تقترب من 30 مليون جنيه إسترليني لمهاجم فولهام ألكسندر ميتروفيتش، لكن موقف فولهام لم يتغير ورفضوا العرض وأصروا على أن اللاعب الصربي الدولي ليس للبيع.
وأشارت إلى أن ميتروفيتش اتصل شخصياً بتوني خان، مدير كرة القدم في فولهام ، ليطلب منه قبول العرض.