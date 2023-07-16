أرباح “المراعي” ترتفع 7% في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة “المراعي” بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 557 مليون ريال مقابل 520.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بنسبة 7%.
وأعلنت الشركة اليوم (الأحد)، في بيان على تداول، النتائج المالية الأولية الموجزة الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023م (6 أشهر)، حيث بلغ الربح التشغيلي 718.5 مليون ريال في الربع الثاني مقابل 646.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بزيادة 11%.
وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الربح العائد لمساهمي الشركة للربع الثاني من 2023م مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة %7 يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات الأساسية، وكان النمو بقيادة قطاع الدواجن بسبب السعة الإضافية، متبوعًا بقطاعي المخابز ومنتجات الألبان.
وأضافت أن الارتفاع جاء أيضا بسبب نمو الأرباح التشغيلية، بسبب الضبط العام للتكاليف بما يشمل النفقات العامة والإدارية، إضافة إلى نمو صافي الأرباح العائدة للمساهمين والذي جاء مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأشارت إلى أن إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي بلغ 487 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 493 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 516 مليون ريال للربع السابق.