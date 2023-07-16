الإحصاء: التضخم يبلغ 2.7% في يونيو

قالت الهيئة العامة للإحصاء، إن التضخم السنوي في المملكة بلغ 2.7% في يونيو عام 2023م مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وأوضحت الهيئة أن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك في يونيو، أقل من شهر مايو الماضي الذي سجل نسبة 2.8%، وعزت ذلك لارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 9.1%، وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1%.
وأبانت أن أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم مقارنة بشهر يونيو 2022، حيث ارتفعت بنسبة 10.8% في يونيو 2023، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 22.8%، وكان لارتفاع هذه المجموعة تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في يونيو نظًرا لوزنها في المؤشر حيث تبلغ 21.0%.
وأضافت أن أسعار الأغذية والمشروبات أيضاً ارتفعت بنسبة 1.0%؛ متأثر ة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 2.3% وأسعار الحليب ومنتجاته والبيض بنسبة 7.1%، إضافة إلى الارتفاع في قسم النقل بنسبة 1.6%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 1.3%.
وأشارت إلى أن قسم المطاعم والفنادق سجل ارتفاًعا بـنسبة 4.3%؛ متأثًرا بارتفاع أ سعار خدمات تقديم الوجبات بنسبة %4.1، كما سجل قسم التعليم ارتفاًعا بنسبة %3.0؛ متأثًرا بارتفاع أسعار التعليم ما قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي بنسـبة 4.5%، وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاًعا بـنسبة 2.6%؛ متأثًرا بارتفاع أسعار عروض العطلات والسياحة بنسبة 11.5%.
وذكرت الهيئة أن المؤشر أظهر استقرارا نسبياً في أسعار المستهلك في يونيو مقارنة بشهر مايو الماضي حيث ارتفع بنسبة 0.2%، وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 1.0%.
ولفتت إلى ارتفاع أسعار كل من: قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.4% وقسم النقل بنسبة 0.3%، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.4%، فيما انخفضت أسعار كل من: قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.6%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6% وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.4%.