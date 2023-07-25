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رياضة > رونالدو يقود تشكيل النصر أمام سان جيرمان
25/07/2023   1:19 م

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام سان جيرمان

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أعلن مدرب النصر لويس كاسترو عن تشكيل فريقه في المباراة الودية أمام باريس سان جيرمان مساء اليوم في إطار جولته باليابان تحضيرًا للموسم الجديد.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: نواف العقيدي في حراسة المرمي، وسلطان الغنام، وعلي لاجامي عبدالإله العمري وجيسلان كونان وسيكو فوفانا ومارسيلو بروزوفيتش وأيمن يحيى وعبدالرحمن غريب وأندريسون تاليسكا وكريستيانو رونالدو.

ومن المقرر أن يخوض النصر في اليابان وديتين أمام باريس سان جيرمان وإنتر يومي 25 و27 يوليو على الترتيب، قبل أن يعود إلى المملكة للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية الأبطال. وفق “سبورت 24”.

رونالدو يقود تشكيل النصر أمام سان جيرمان

رياضة
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