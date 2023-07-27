“الفعاليات الاستثماري” يستحوذ على حصة في “تحالف”

استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري على حصة في “تحالف”، الشركة السعودية للفعاليات التي تم إنشاؤها من خلال مشروع إستراتيجي مشترك بين “إنفورما” الشركة الدولية في قطاع الفعاليات، والخدمات الرقمية، والمعرفة الأكاديمية، والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز.
ويشكل هذا الاستثمار الذي تم الإعلان عنه (الخميس) بمقر شركة “إنفورما”، في لندن، جزءاً من خطة الصندوق، لتطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في المملكة.
وستنضم شركة “صلة” السعودية، الرائدة في قطاع الفعاليات الرياضية والضيافة والعقارات، قريباً إلى شركة “تحالف” ، كما سيتم إنشاء أكاديمية “تحالف” التي ستوفر سنويًا لمجموعة من المهنيين السعوديين الشباب فرصة لاكتساب تدريب عملي وخبرة في تنظيم وإدارة الفعاليات الدولية من خلال سلسلة من الفرص عبر أعمال إنفورما العالمية، والاستفادة بشكل أكبر من برنامج الاعتماد المهني للفعاليات المعترف بها في القطاع.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفورما الدولية اللورد ستيفن كارتر، أنهم فخورون بأن يكونوا جزءاً من الفعاليات المستدامة على مستوى عالمي في المملكة ، مبيناً أن هذا الاستثمار المتزايد سيؤدي إلى تسريع وتيرة نمو قطاع الفعاليات في المملكة.
من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، إلى أنه من خلال مواءمة فعالياتهم مع أهداف رؤية المملكة 2030 والشراكة مع أهم الجهات المعنية في هذا القطاع، يمكن أن تكون النتائج لها نقلة نوعية وكفاءة عالية، مؤكداً أنهم لا ينظرون فقط إلى وجود الفعاليات، بل يسعون إلى نقل المعرفة، وبناء المواهب المحلية، وجذب سياحة الأعمال، وإبراز المملكة كوجهة رائدة للفعاليات في جميع أنحاء المنطقة.
إلى ذلك أوضح الرئيس التنفيذي المكلف لصندوق الفعاليات الاستثماري أحمد الجاسر، أن الصندوق يعمل على تطوير بنية تحتية مستدامة لقطاعات الثقافة، والسياحة، والترفيه، والرياضة، في جميع أنحاء المملكة بمعايير عالمية لدعم أجندة الفعاليات الوطنية الطموحة وتوفير عوائد مالية مستدامة لدعم جهود التنويع الاقتصادي وفق رؤية 2030،.
ونوه بتطلعهم للعمل عن كثب مع “إنفورما” وشركاء الصندوق في “تحالف” لجلب الفعاليات العالمية للمملكة، وجعل المملكة مركزًا عالميًا للفعاليات، مؤكدًا أن هذه الشراكة ستجذب مستوى جديدًا وسبّاقًا في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في المملكة . وفق “أخبار 24”.
وأشار العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة صلة الدكتور راكان الحارثي، إلى سعي الشركة لتقديم تجارب وفعاليات متفردة، وتحقيق منجزات مميزة مع الشركاء من مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة “تحالف” مايك تشامبيون سعيهم للارتقاء بمجال صناعة الفعاليات في المملكة، واستقطاب أفضل الفعاليات العالمية على أرضها.
وستطلق “تحالف” فعاليات جديدة والتي تركز على القطاعات المهمة إستراتيجيًا مثل: التقنية والعقارات والأدوية والغذاء والصحة، والجمال والسياحة والضيافة.