بنزيما يقود الاتحاد للفوز على الترجي بثنائية

قاد الفرنسي كريم بنزيما نادي الاتحاد للفوز على الترجي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورالمجموعات بكأس الملك سلمان للأندية.
وسجل التونسي أسامة بوقرة هدف الترجي الأول في المباراة من تسديدة قوية عند الدقيقة 25.
فيما عدل المغربي عبد الرزاق حمدالله النتيجة وسجل هدف التعادل للاتحاد عند الدقيقة 36 بعد تمريرة كريم بنزيما.
وأضاف رومارينيو فرصة تسجيل الهدف الثاني للاتحاد في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
ونجح النجم الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية سكنت شباك حارس الترجيفي بالدقيقة 55.
ودفع البرتغالي نونو سانتو مدرب الاتحاد بلاعبه الجديد الفرنسي نجولو كانتي ليشارك للمرة الأولى مع الفريق.
وخرج كريم بنزيما ودخل صالح العمري الوفد الجديد لنادي الاتحاد قادمًا من صفوف أبها.
بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 3 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الأولى متساويًا مع الشرطة العراقي ويليهما الترجي والصفاقسي بدون نقاط. وفق “سبورت 24”.