تعادل “الزعيم” مع أهلي طرابلس

استهل فريق الهلال مشواره في النسخة الجارية من كأس الملك سلمان للأندية بتعادل سلبي أمام نظيره أهلي طرابلس الليبي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
وكانت مباراة الوداد المغربي ونظيره السد القطري التي أُقيمت، في وقت سابق، من مساء اليوم ضمن منافسات المجموعة ذاتها قد انتهت بالتعادل السلبي.
ملخص بأبرز أحداث المباراة:
بدأت المباراة بسيطرة من قِبل لاعبي الهلال على الكرة، ولكن دون أي خطورة على مرمى أهلي طرابلس الليبي.
وأنقذ حارس مرمى أهلي طرابلس محمد نشنوش مرماه من فرصة هدف بعدما صحح خطأ مدافع فريقه، قبل أن تصل الكرة للاعب الهلال كاريلو في الدقيقة 10.
وقاد لاعب أهلي طرابلس الليبي أنيس سانتو هجمة في الدقيقة 18، ولكن تصدى لها دفاع الهلال.
وواصل فريق أهلي طرابلس السيطرة على الكرة في الدقائق التالية فوصلت كرة عرضية في الدقيقة 21 للاعب محمد المنير، ولكن حولها برأسه بعيداً عن المرمى.
وسدد لاعب الهلال ميشايل ديلغادو كرة قوية في الدقيقة 24، ولكن تصدى لها حارس مرمى أهلي طرابلس محمد نشنوش.
وأرسل لاعب الهلال ميشايل كرة عرضية في الدقيقة 36 سددها زميله سعود عبدالحميد، ولكن تصدى لها حارس مرمى أهلي طرابلس الليبي.
وسيطر الهلال على الكرة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ولكن دون خطورة.
وبدأ الشوط الثاني بخطورة لفريق أهلي طرابلس الليبي الذي استغل لاعبه أنيس سالتو غفلة دفاع الهلال وتقدم بالكرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن يُمررها لزميله أبو عرقوب الذي سددها بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 49.
وعاد فريق الهلال في الدقائق التالية للسيطرة على الكرة ولكن دون خطورة.
وتوقف اللعب في الدقيقة 69 بعد إصابة لاعب أهلي طرابلس الليبي قبل أن يُستأنف اللقاء مرة أخرى.
وتصدت العارضة لأخطر هجمات الهلال حين وصلت كرة طولية للاعب ميشايل داخل منطقة جزاء أهلي طرابلس ليرسلها برأسه لزميله عبدالله رديف الذي سددها برأسه، ولكن تصدى لها القائم في الدقيقة 72.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة 84 بطاقة صفراء للاعب أهلي طرابلس مراد الهذلي بعد كرة مشتركة مع روبن نيفيز.
وسدد لاعب الهلال روبن نيفيز كرة قوية في الدقيقة 88، ولكنها مرت بعيداً عن المرمى قبل أن يحتسب حكم اللقاء 9 دقائق كوقت بدل من الضائع.
تشكيل الهلال لمباراة أهلي طرابلس
وجاء تشكيل الهلال الأساسي كالتالي: عبدالله المعيوف، سعود عبدالحميد، كاليدو كوليبالي، علي آل بليهي، ناصر الدوسري، روبن نيفيز، مصعب الجوير، كاريلو، سالم الدوسري، ميشايل، عبدالله الحمدان.
وجاءت دكة بدلاء الهلال كالتالي: حبيب الوطيان، أبو راسين، الخيبري، محمد جحفلي، اليامي، محمد البريك، ياسر الشهراني، الناصر، القحطاني، رديف.
تشكيل أهلي طرابلس لمباراة الهلال:
وجاء التشكيل الأساسي لفريق أهلي طرابلس الليبي كالتالي:
حارس المرمى: محمد نشنوش.
خط الدفاع: ثيري، كارمو، أحمد التربي، هيثم العيوني.
خط الوسط: مؤيد جدور، علي أبوعرقوب، نور الدين القليب، الهذلي، محمد المنير.
المهاجم: أنيس السلتو.
وجاءت دكة البدلاء كالتالي: حكيم التركي، علاء القجدار، منصور رزق، محمد الطبال، أحمد كراوع، صالح الطاهر، علي معتوق، مالك الأندلسي، محمد الغندودي، أيوب عياد، موقيشا، حسام الحباسي. وفق “سبورت 24”.