ارتفاع جديد بالحرارة في الأحساء والدمام

رصد المركز الوطني للأرصاد، ارتفاعاً متوقعاً في درجات الحرارة بمعدل درجتين اليوم (السبت)، على الأحساء والدمام مع انخفاضها درجة واحدة في المدينة المنورة وجدة لتسجل 44 درجة، واستقرارها عند 46 درجة في الرياض ومكة المكرمة.
وتوقع المركز الوطني، استمرار الطقس حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وأجزاء من المنطقة الوسطى، في حين تبقى درجات الحرارة العظمى مرتفعة مع نشاط في الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة. وفق “أخبار 24”.
وحذر من أن السماء ستكون غائمة جزئياً مع فرصة تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير.