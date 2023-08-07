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جديد المحليات > “10 حالات تزوير” بطلبات أجهـزة “طبية”
07/08/2023   7:44 م

“10 حالات تزوير” بطلبات أجهـزة “طبية”

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كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رصـد 10 حالات تزوير في طلبـات إذن تسـويق للأجهـزة والمستلزمات الطبية خلال عام 2022.

وقالت الهيئة إن المركز الوطني لبلاغات الأجهزة والمستلزمات الطبية استلم 127.6 ألف بلاغ خلال عام 2022م، مؤكدة اتخاذها الإجراءات النظامية حيالها.

وأشار التقرير إلى أن 704 من البلاغات تتطلب التحقيق والتقييـم و122 بلاغاً تتطلب التقييـم والمتابعـة و126.8 ألف بلاغ تتضمـن استفسارات وتقارير صيانة. وفق “أخبار 24”.

وأضافت أنها استلمت 68.6 ألف بلاغ مـن مصانـع وشـركات الأجهـزة والمستلزمات الطبية خلال ذات العام، و58.8 ألف بلاغ مـن مقدمي الرعاية الصحية و130 بلاغاً من أفراد المجتمع.

“10 حالات تزوير” بطلبات أجهـزة “طبية”

جديد المحليات
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