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رياضة > الاتحاد يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمد صلاح
07/08/2023   7:47 م

الاتحاد يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمد صلاح

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كشفت مصادر خاصة عن تقدم نادي الاتحاد بعرض رسمي للتعاقد مع جناح ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر لـ”سبورت 24″، أن نادي الاتحاد يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الجناح الدولي المصري في الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الاتحاد في التعاقد مع أكثر من نجم على أعلى مستوى في الانتقالات الصيفية الحالية سواء النجم الفرنسي كريم بنزيما، وزميله الدولي الفرنسي الآخر نجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا، ومؤخرًا تعاقد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.

الاتحاد يتقدم بعرض رسمي للتعاقد مع محمد صلاح

رياضة
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