سوق الأسهم يتراجع 0.7% بتداولات 6.4 مليار ريال

أنهى مؤشر السوق، جلسة اليوم (الاثنين)، على تراجع بنسبة 0.7%، ليغلق عند 11272 نقطة، مسجلا أدنى إغلاق منذ نحو شهرين، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.4 مليار ريال.
وتصدر سهما التطويرية الغذائية، وعذيب للاتصالات، تراجعات اليوم بنسبة 10%، عند 135.20 ريال و74.60 ريال، على التوالي.
كما تراجع سهم الأهلي السعودي بنسبة 1% عند 36.60 ريال، فيما هبط سهما أسمنت العربية، والعقارية السعودية، بنسبة 3% عند 37 ريالا و12.96 ريال، على التوالي، عقب الإعلان عن النتائج المالية للربع الثاني 2023.
وهبطت أسهم الحفر العربية، وكيمانول، وسلوشنز، وسيرا، واللجين، وزين السعودية، وجبل عمر، وأسمنت ينبع، بنسب تتراوح بين 3 و5 %. وفق “أخبار 24”.
في المقابل، تصدر سهم الاتحاد ارتفاعات اليوم بنسبة 10%، بينما ارتفع سهم أرامكو بنسبة 1%، عند 32.65 ريال، وسط تداولات نشطة على السهم بلغت نحو 28 مليون سهم وهي الأعلى منذ ديسمبر 2022، وبقيمة تجاوزت 900 مليون ريال.