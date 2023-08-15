محمد صلاح يوافق للاتحاد

كشفت مصادر مطلعة لـ”سبورت 24″، عن موافقة جناح ليفربول الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، للانتقال إلى صفوف الاتحاد، بطل دوري روشن، خلال الانتقالات الصيفية 2023.
وأوضحت المصادر، أن محمد صلاح أعطى الموافقة المبدئية للانتقال إلى صفوف الاتحاد، على أن يتبقى موافقة ناديه ليفربول الإنجليزي على العرض الاتحادي.
وأشارت مصادر “سبورت 24″، في وقت سابق، إلى أن نادي الاتحاد يرغب في تدعيم صفوفه بالتعاقد مع الجناح الدولي المصري في الانتقالات الصيفية.
ونجح الاتحاد في التعاقد مع أكثر من نجم على أعلى مستوى في الانتقالات الصيفية الحالية سواء النجم الفرنسي كريم بنزيما، وزميله الدولي الفرنسي الآخر نجولو كانتي، والبرتغالي جواو فيليبي جوتا، ومؤخرًا تعاقد مع البرازيلي فابينيو قادمًا من ليفربول الإنجليزي.