كاسترو: النصر لم يكن منظماً.. ونبحث عن قلب دفاع

علق المدير الفني لفريق النصر لويس كاسترو على خسارة فريقه أمام التعاون، مساء الجمعة بنتيجة 2-0، في الجولة الثانية بدوري روشن.
وقال كاسترو في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه قرر استبدال اللاعب عبدالله الخيبري بسبب حاجته لأن يكون الفريق مكثفاً هجومياً، بالإضافة إلى أن الخيبري تلقى بطاقة صفراء مبكرة، لذلك فكر في تغيير تكتيكي.
وأضاف: “لم نكن فريقا منظما بالشوط الأول، وكان الفريق مفتوحا للخصم، ولم نقدر نأمن ظهر دفاعنا ولم نكن متوازنين بالخلف حين الهجوم”.
وأوضح أن النصر يحتاج إلى لاعب في قلب الدفاع، مشيرا إلى أن الكل يعرف أن فريقه ناقص في عدد الأجانب.
وأشار إلى أن النصر لم يكن متواجدا في الشوط الأول، لكن في الثاني بدأ الفريق في خلق العديد من الفرص ولكن لم يحولها لأهداف وهذا طبيعي في كرة القدم. وفق “سبورت 24”.
وتابع: “تعد هذه نتيجة سيئة لنا وأريد أن أقف بصف لاعبي وهم اشتغلوا كثيرا لكن لم نصل لهدفنا من 25 تسديدة”.
وأكد أن الفريق يعيش حاليا لحظات صعبة بعد بداية موسم ممتازة وتحقيق البطولة العربية.
وأتم مدرب النصر تصريحاته :”حين كنّا ننتصر لا نرى الأخطاء وحينما ننتصر نرى كل الأمور سلبية وما زال ينقصنا الكثير من العمل”.