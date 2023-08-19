“التجارة” تراقب المكتبات تزامناً مع بداية الدراسة

نفذت وزارة التجارة 2.5 ألف جولة رقابية على منافذ بيع المستلزمات المدرسية من مكتبات ومحال قرطاسية في مختلف المناطق خلال الأسبوع الجاري، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.
وأكدت الوزارة أن هذه الجولات تهدف للتحقق من توافر المنتجات والسلع المدرسية وبدائلها واستقرار أسعارها، والتأكد من وجود بطاقات السعر على المستلزمات، وعدم اختلاف سعر الرف عن الأسعار المدونة على أجهزة المحاسبة.
وأوضحت أن الجولات تهدف أيضاً إلى الرقابة على العروض والتخفيضات، والتثبت من نظامية سير العمل في المكتبات والقرطاسيات، وعدم وجود أَي مخالفات لأنظمة وزارة التجارة. وفق “أخبار 24”.