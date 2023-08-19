مدارس الرياض تستقبل غداً 1.2 مليون طالب

استعدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستقبال وعودة ما يزيد على 1.2 مليون طالب وطالبة (الأحد)، في أكثر من 6 آلاف مدرسة لجميع المراحل الدراسية.
وأوضح المدير العام للتعليم، الدكتور نايف الزارع، أن العام الدراسي الجديد 1445 هـ سيشهد افتتاح 95 مدرسة وروضة أطفال للبنين والبنات، لتصل نسبة المباني المدرسية الحكومية إلى 96 %، فيما تم الاستغناء عن 92 مدرسة مستأجرة.
جدة
تستقبل مدارس محافظة جدة غداً، نحو أكثر من 700 ألف طالب وطالبة، في مختلف المراحل الدراسية، إذ أنهت الإدارة العامة لتعليم جدة استعداداتها لعودتهم لمدارسهم بعد تهيئتها خلال الفترة الماضية.
وأكدت مدير عام التعليم بجدة منال اللهيبي أن جميع قيادات الإدارة ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات التربويين سيتواجدون في الميدان لتقديم الدعم للمدارس والاطمئنان على سير اليوم الدراسي بكل جدية وانضباط.
المدينة المنورة
استعدت مدارس المدينة المنورة لاستقبال أكثر من 350 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية في أكثر من 1500 مدرسة من مدارس المنطقة .
ومن جانبها كثفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة جهودها منذ وقت مبكر استعداداً لعودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة ، وهُيئت البيئات التعليمية بجميع المتطلبات من الكوادر البشرية التعليمية والإدارية والمادية والفنية.
الشرقية
أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تجهيزاتها استعداداً لانطلاق العام الدراسي الجديد 1445هـ باستقبال نصف مليون طالب وطالبة غداً في مختلف المراحل الدراسية يقف على تدريسهم 29 ألف معلم ومعلمة.
وأفاد المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية، سعيد الباحص، بأن الإدارة هيأت مدارس المنطقة بمتابعة أعمال الصيانة والنظافة والتكييف وتوفير التجهيزات المدرسية وكافة الخدمات التي تحقق الأهداف التعليمية والتربوية، مشيراً إلى أنه تم إطلاق برنامج الدعم والمساندة التقني لمتابعة تنفيذ الطلبات ومعالجتها ، وتفعيل تطبيق مدرستي لتنفيذ ما يرد من طلبات تتعلق بالصيانة أو النظافة أو التكييف من خلال شركة تطوير للمباني. وفق “أخبار 24”.
تبوك
استعدت الإدارة التعليمية بمنطقة تبوك لاستقبال أكثر من 200 ألف طالب في مدارس التعليم العام، غداً لبدء عامهم الدراسي الجديد.
وأوضح المدير العام للتعليم ماجد بن عبدالرحمن القعير، أن الإدارة العامة عملت بجميع إداراتها على تهيئة المدارس لاستقبال الطلاب من خلال لجنة الاستعداد التي تشرف على المهام الإدارية والميدانية وتخصيص لجان إشرافية لمتابعة تسليم المقررات المدرسية وتقديم كل الدعم فيما تحتاجه المدارس.