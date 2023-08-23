جيرارد ينفي اهتمام الاتفاق بـ”جرينوود”

نفى مدرب الاتفاق، الإنجليزي ستيفن جيرارد توصل فريقه لاتفاق لضم ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد.
ونشر جيرارد عبر حسابه على منصة “إنستقرام” صورة من الخبر المتداول بشأن اهتمام الاتفاق بضم جرينوود، معلقًا عليها بأنها أخبار غير صحيحة.
كانت جريدة “ذا صن” زعمت أن ماسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد الذي أعلن ناديه فك الارتباط به قد يلعب في الدوري السعودي هذا الموسم. وفق “سبورت 24”.
وأفاد التقرير بأن جرينوود على رادار الاتفاق وأندية سعودية أخرى من أجل التعاقد معه بعد رحيله من مانشستر يونايتد.
وأضاف التقرير أن المهاجم البالغ من العمر 21 عاماً قد يذهب للدوري السعودي مقابل 10 ملايين جنيه إسترليني.
وقرر نادي مانشستر يونايتد بالاتفاق مع جرينوود بعد رحيله من النادي بعد أزمته القضائية الشهيرة بتهمة الاغتصاب.