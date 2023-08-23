ريمونتادا تقود النصر لمجموعات دوري أبطال آسيا

حقق نادي النصر فوزاً مثيراً على حساب شباب الأهلي دبي الإماراتي، بنتيجة 4-2 في المباراة التي أُقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن المباراة الفاصلة في ملحق دور المجموعات الآسيوي.
وسجل تاليسكا (هدفين) وسلطان الغنام وبروزوفيتش أهداف النصر، فيما أحرز يحيى الغساني هدفي شباب الأهلي دبي.
وبهذه النتيجة حجز نادي النصر مقعداً في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا الذي تقام قرعته يوم الخميس المقبل.
وبدأ نادي النصر بضغط هجومي على مرمى شباب الأهلي دبي بحثاً عن تسجيل الهدف الأول. ونجح محترف نادي النصر أندرسون تاليسكا في تسجيل الهدف الأول من ضربة رأسية قوية في الدقيقة 11.
وعدل يحيى الغساني النتيجة وسجل هدف التعادل لصالح نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي في الدقيقة 18. وحاول رونالدو تسجيل الهدف الثاني لنادي النصرمن تسديدة قوية لكن ماجد ناصر حارس شباب الأهلي تصدى لها. وفق “سبورت 24”.
وطالب رونالدو بالحصول على ركلة جزاء بعد لمس الكرة يد مدافع شباب الأهلي دبي لكن حكم المباراة قرر استئناف اللعب. ونجح يحيى الغساني في تسجيل الهدف الثاني لنادي شباب الأهلي دبي بعد انفراد تام في الدقيقة 46.
وأهدر أندرسون تاليسكا فرصة تسجيل الهدف الثانيوتعديل النتيجة بعدما سدد كرة قوية اعلى المرمى. وأضاع ساديو ماني فرصة جديدة لتسجيل هدفالتعادل ونجح دفاع شباب الأهلي في إبعاد الكرة بصعوبة.
وسدد مارسيلو بروزوفيتش تسديدة قوية بعد تمريرة عبد الرحمن غريب في الدقيقة 58. ونجح سلطان الغنام في تعديل النتيجة وتسجيل الهدف الثاني لنادي النصر في الوقت القاتل من ضربة رأسية في الدقيقة 87. وسجل تاليسكا الهدف الثالث برأسية متقنة قبل أن يضيف بروزوفيتش الهدف الرابع لنادي النصر.