تمبكتي.. حلقة جديدة في مسلسل “الصفقة الأزمة”

شهدت فترة الانتقالات الصيفية في دوري روشن للمحترفين لهذا الموسم إثارةً وتشويقًا بإبرام العديد من الصفقات العالمية، لكن صفقة محلية خطفت اهتمامَ الجماهير وأثارت أزمةً ربما ستدخل فصولًا جديدة خلال الفترة المقبلة، تلك المتمثلة في انتقال اللاعب حسان تمبكتي من الشباب إلى الهلال.
ونجح الهلال في خطف “تمبكتي” بعد منافسة شرسة مع كبار أندية الدوري السعودي النصر والاتحاد والأهلي، والتي سعت إداراتها للظفر بخدمات أفضل مدافع سعودي في الوقت الحالي، لكن ما حدث من تداعيات بعد إعلان الصفقة ربما يفتح الباب أمام أزمة تلوح في الأفق على خلفية تصريحات لأعضاء ذهبيين في نادي الشباب بشأن العروض المقدمة من الأندية للتعاقد مع تمبكتي، والتي كان يفوق بعضها العرض المقدم من الهلال.
وبعيدًا عن تلك الأزمة، فإن صفقة “تمبكتي” انضمت لسلسلة من الصفقات التي شهدها الدوري السعودي، وأثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي:
سعود عبدالحميد
يعد من أبرز اللاعبين الذين أثاروا جدلًا في سوق الانتقالات، وذلك بعدما رفض لاعب الاتحاد السابق تجديد عقده مع الفريق عام 2021، ليوقع اللاعب على عقد انتقاله إلى الهلال بعدما دخل فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده مع “العميد”.
وأمام توقيع “سعود” لنادي الهلال لم يجد الاتحاد بدًا من الموافقة على بيع المدة المتبقية من عقده لتحقيق استفادة مادية بدلًا من بقاء اللاعب معه لـ6 أشهر فقط ثم الرحيل مجانًا.
عبدالإله المالكي
لم يختلف الأمر بالنسبة لـ “المالكي” الذي رفض في الوقت ذاته تجديد عقده مع الاتحاد ليوقع للهلال مع دخوله الفترة الحرة، ليقرر الاتحاد وقتها بيع المدة المتبقية من عقده أسوة بـ “سعود عبدالحميد”.
عبدالله الحمدان
خطف المهاجم الشاب الأنظار مع نادي الشباب ليصبح محط أنظار العديد من الأندية، قبل أن يوقع اللاعب في يناير 2021 لنادي الهلال مع دخول الفترة الحرة، الأمر الذي دفع الشباب لبيع المدة المتبقية من عقده.
محمد العويس
تكرر الأمر ذاته مع حارس النادي الأهلي محمد العويس الذي وقع للهلال في يناير 2022، الأمر الذي وضع إدارة الأهلي في مأزق دفعها للموافقة على عرض الهلال بشراء المدة المتبقية من عقده. وفق “سبورت 24”.
عبدالفتاح عسيري
أشعل عسيري غضب جماهير الأهلي بعدما رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي في ظل تلقيه عروضًا من أندية منافسة، ليقرر النادي في النهاية بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب لنادي النصر.