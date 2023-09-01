“37 مليار” إيرادات السياحة الوافدة بـ”الربع الأول”

كشفت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة فائضاً كبيراً في ميزان المدفوعات لبند السفر بلغ 22.8 مليار ريال في الربع الأول من عام 2023م، مقارنةً بــعجز قدره 1.6 مليار ريال بنفس المدة من عام 2022.
وأوضحت الوزارة أن هذا الفائض تحقق نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنةً بــالربع الأول من عام 2022م لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال؛ وفق بيانات البنك المركزي السعودي.
وقالت إن هذا الإنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الوزارة لتعزيز القطاع السياحي، ومساهمته في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار استراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
وأكدت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي ارتفاع مساهمة القطاع في ميزان الحساب الجاري؛ ذلك نتيجة لسعي وزارة السياحة بتأييد ودعم من القيادة إلى الوصول بالقطاع إلى أفضل المراكز الدولية من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية.
وكانت المملكة قد حققت مؤخراً عدداً من الإنجازات المميزة في قطاع السياحة، من أبرزها ما صدر عن منظمة السياحة العالمية؛ إذ تقدمت المملكة في مؤشر إيرادات السياحة الدولية 16 مركزاً لتصل إلى المركز 11 على مستوى العالم.
كما واصلت المملكة إنجازاتها الدولية في قطاع السياحة، حيث استقبلت حوالي 7.8 مليون سائح وافد خلال الربع الأول من عام 2023م، ويُعد أعلى أداء ربعي تاريخياً ليحقق نمواً بنسبة 64% مقارنةً بــالفترة نفسها من عام 2019م، وبذلك حققت المملكة المركز الثاني عالمياً في نسبة نمو عدد السياح الدوليين، حسب بيانات المنظمة الصادرة في شهر مايو من عام 2023.