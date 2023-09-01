تشغيل مصنع “سابك” للبولي كربونيت بالصين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، وشركة “ساينوبك” بدء التشغيل التجاري لمصنعهما الجديد للبولي كربونيت بمقاطعة تيانجين بالصين، الواقع ضمن مشروعهما المشترك المتمثل في شركة ساينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة المملوك لهما مناصفة بنسبة 50-50.
ويُعد البولي كربونيت مادة شفافة وقوية وخفيفة الوزن ولديها قدرة كبيرة على تحمل الصدمات، وتستخدم على نطاق واسع في قطع غيار السيارات والأجهزة المنزلية، والمنتجات الطبية، والعديد من المنتجات اليومية.
وستبلغ القدرة الإنتاجية للمصنع الجديد 260 ألف طن في السنة، وسيسمح لـ “سابك” للنمو بمزيد من التعاون مع الزبائن العالميين والمحليين، وسيعزز قدرتها على تلبية متطلبات سوق البولي كربونيت الإقليمية بالتعاون مع شركة “ساينوبك”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ “سابك”، المهندس عبدالرحمن الفقيه، إن المصنع الجديد إنتاجه من مادة البولي كربونيت في المقام الأول للزبائن في منطقة الصين الكبرى، مستهدفاً الصناعات الرئيسة المرتبطة بالبولي كربونيت، مثل: الأجهزة الكهربائية، ومنتجات الرعاية الصحية، وتطبيقات البناء والتشييد. وفق “أخبار 24”.
وأكد “الفقيه” أنه سيتم تسويق باقة سابك من البولي كربونيت المنتج في مصنع “ساينوبك سابك تيانجين للبتروكيماويات المحدودة” تحت العلامة التجارية لراتينج (لكسان).
يذكر أنه من المتوقع أن ينمو الطلب المستقبلي على البولي كربونيت والمواد البلاستيكية الهندسية الأخرى في الصين؛ لدعم الإنتاج المتزايد للإلكترونيات، والسيارات، ومنتجات تقنية المعلومات، ومواد البناء.