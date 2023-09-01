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رياضة > ميتروفيتش: كلاسيكو مجنون.. وسعيد بأول هاتريك مع الهلال
02/09/2023   12:35 ص

ميتروفيتش: كلاسيكو مجنون.. وسعيد بأول هاتريك مع الهلال

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أعرب اللاعب الصربي “ألكسندر ميتروفيتش” نجم فريق الهلال، عن سعادته بعد الفوز المثير الذي حققه فريقه على الاتحاد بنتيجة 4-3 في مباراة الكلاسيكو التي جرت بينهما الجمعة لحساب الجولة الخامسة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد ميتروفيتش في تصريحات عقب نهاية اللقاء إن المباراة كانت مجنونة عطفًا على السيناريوهات التي شهدتها المباراة.

وأضاف اللاعب الصربي إنهم تلقوا 3 أهداف في الشوط الأول نتيجة الأخطاء، لكن في الشوط الثاني صححوا العديد من الأخطاء، مؤكدا: “نحاول تكثيف الهجمات وهو ما ساهم في العودة سريعًا”.

وأشار ميتروفيتش إلى أنه مثل هذه المباريات الكبرى تعد فرصة للاعبين من أجل تقديم أنفسهم في أفضل صورة، وهو ما سعى إليه بمساعدة زملائه الذين وجه لهم الشكر على الجهد الكبير الذي قدموه خلال اللقاء. وفق “سبورت 24”.

وأكد ميتروفيتش سعادته بتحقيق أول هاتريك مع الهلال معربًا عن تطلعه لتحقيق المزيد من الأرقام الرائعة مع الفريق في المباريات القادمة.

ميتروفيتش: كلاسيكو مجنون.. وسعيد بأول هاتريك مع الهلال

رياضة
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