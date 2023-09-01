“وفد سعودي” يقف على شركة خدمات طيران “تركية”

وقف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، ميدانياً على مقر شركة “توركش تكنيك”، التابعة للخطوط الجوية التركية، المزود الرائد للخدمات والحلول التقنية لشركات الطيران التجارية والخاصة.
وتعرف “الخريِّف” على أحدث التقنيات بصيانة وإصلاح الطائرات، وبحث تعزيز مستوى الشراكة، مبيناً مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والفرص الاستثمارية بالمملكة في قطاعات حيوية، والرغبة في التعاون في الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات التصنيع المتقدمة.
وتهدف زيارة وزير الصناعة إلى تركيا لتعزيز العلاقات بين البلدين في قطاعي الصناعة والتعدين، وزيادة تبادل الصادرات غير النفطية للبلدين، واستقطاب الاستثمارات النوعية في عدد من القطاعات المستهدفة. وفق “أخبار 24”.
وكان المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، وشركة RoboTurkiye في إسطنبول وقعا مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون في مجال صناعة أجهزة التحكم الآلي والتكنولوجيا لمصانع السيارات.
وجاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي أقامها وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إلى إسطنبول للقاء عدد من الوزراء ومسؤولي الحكومة التركية.