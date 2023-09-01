جيسوس: الكلاسيكو عكس ما وصلت إليه الكرة السعودية

علق المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس على فوز فريقه أمام الاتحاد، بنتيجة 4-3، في الجولة الخامسة لدوري روشن.
وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الكرة السعودية جعلت العالم يشاهد التطور وعظمة الدوري والمستوى الذي وصل إليه”.
وأضاف: “استطعنا أن نعكس في الكلاسيكو أين وصلت كرة القدم هنا، مستوى رائع وعرض جميل من الناديين”.
وأشار إلى أن فخر للكرة السعودية وجود أندية بمستوى الاتحاد و الهلال وهناك فرق رائعة أيضا.
وأوضح أن الهلال لم يبدأ بشكل جيد، ولم يعهد الفريق أن يخطئ كما أخطأ اليوم ولكن في كرة القدم كل شيء يحدث.
وتابع: “بين الشوطين تحدثنا بهدوء وحرصنا على تسجيل هدف مبكر في الشوط الثاني، العودة من 3-1 لـ 4-3 تحتاج عقلية وذهنية قوية وإيمان كامل بالعودة”. وفق “سبورت 24”.
وأتم تصريحاته: “الاتحاد فريق قوي جدًا، 4 جولات لم يستقبل أي هدف، هذه المرة استقبل 4 أهداف، يملك مهاجمين صعب ايقافهم، لعبنا بشكل جيد وواجهنا فريق كبير”.