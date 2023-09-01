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رياضة > جيسوس: الكلاسيكو عكس ما وصلت إليه الكرة السعودية
02/09/2023   12:36 ص

جيسوس: الكلاسيكو عكس ما وصلت إليه الكرة السعودية

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علق المدير الفني لفريق الهلال جورجي جيسوس على فوز فريقه أمام الاتحاد، بنتيجة 4-3، في الجولة الخامسة لدوري روشن.

وقال جيسوس في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: “الكرة السعودية جعلت العالم يشاهد التطور وعظمة الدوري والمستوى الذي وصل إليه”.

وأضاف: “استطعنا أن نعكس في الكلاسيكو أين وصلت كرة القدم هنا، مستوى رائع وعرض جميل من الناديين”.

وأشار إلى  أن فخر للكرة السعودية وجود أندية بمستوى الاتحاد و الهلال وهناك فرق رائعة أيضا.

وأوضح أن الهلال لم يبدأ بشكل جيد، ولم يعهد الفريق أن يخطئ كما أخطأ اليوم ولكن في كرة القدم كل شيء يحدث.

وتابع: “بين الشوطين تحدثنا بهدوء وحرصنا على تسجيل هدف مبكر في الشوط الثاني، العودة من 3-1 لـ 4-3 تحتاج عقلية وذهنية قوية وإيمان كامل بالعودة”. وفق “سبورت 24”.

وأتم تصريحاته: “الاتحاد فريق قوي جدًا، 4 جولات لم يستقبل أي هدف، هذه المرة استقبل 4 أهداف، يملك مهاجمين صعب ايقافهم، لعبنا بشكل جيد وواجهنا فريق كبير”.

جيسوس: الكلاسيكو عكس ما وصلت إليه الكرة السعودية

رياضة
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