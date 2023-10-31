افتتاح معرض “ريستاتكس 2023”

افتتح نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عبدالله بن محمد البدير، فعاليات معرض “ريستاتكس الشرقية” العقاري 2023 في معارض الظهران الدولية “الظهران إكسبو”، والذي سيمتد حتى 3 نوفمبر المقبل.
وتحظى النسخة الجديدة من المعرض بمشاركة واسعة لكبرى شركات التطوير والتسويق العقاري، وعدد من الجهات التمويلية والبنوك السعودية والهيئات والجهات الحكومية ذات العلاقة، انطلاقًا من أهمية القطاع العقاري الذي يُعتبر أحد أهم روافد الاقتصاد السعودي.
ويسلط المعرض الضوء على أحدث المشاريع العقارية في المنطقة الشرقية، والتي يتم تنفيذها وَفْق أعلى معايير الجودة، وبتصاميم معمارية فريدة تُلبي تطلعات الأُسَر السعودية، وتُساهم في تعزيز جودة الحياة، وكذلك أحدث العروض التمويلية المميزة التي توفّرها البنوك السعودية لزُوّار المعرض، والتي تهدف لتمكين الأسر السعودية من تملُّك المسكن بكل يُسر وسهولة، للمُساهمة برفع نسبة تملُّك الأسر إلى 70% بحلول عام 2030 تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وسيُقام ضِمن فعاليات المعرض عدد من الورش التي تحمل العديد من العناوين، ومنها “تطلعات الاستثمار في المنطقة الشرقية والمشاريع الريادية” و”المسكن الأول وفرص التملك” و”مستقبل تقنية العقار”، و”مقدمة تعريفية عن الوساطة العقارية”، و”التقييم العقاري – التنظيم والتطوير”، وذلك بمشاركة معالي أمين المنطقة الشرقية وأمين محافظة الأحساء والرئيس التنفيذي لمركز برنامج جودة الحياة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والمهتمين والمختصين بالشأن العقاري في القطاعين العامّ والخاصّ.
وسيطرح نخبة من المتحدثين خلال الورش آخر التطورات والمستجدات في القطاع العقاري السعودي، والتوجهات والاستثمارات الجديدة على خارطة التطوير العقاري ومشروعات الإسكان، وأحدث الابتكارات في البناء والتشييد، وبرامج تمويل المساكن، والتوقعات المستقبلية لحجم الطلب. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن “ريستاتكس الشرقية العقاري” يستقبل زوّاره من الساعة 3 حتى 10 مساءً، وذلك للاطلاع على أحدث المشاريع السكنية والحلول التمويلية التي تقدمها شركات التطوير العقاري والجهات التمويلية.