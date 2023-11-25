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جديد المحليات > “الفضلي” للمزارعين: سنُذلل المعوقات
25/11/2023   2:35 م

“الفضلي” للمزارعين: سنُذلل المعوقات

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أكد وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، اليوم خلال لقائه بعددٍ من المواطنين والمزارعين في منطقة الحدود الشمالية، سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات التي قد تعترضهم.

وناقش الفضلي مع المزارعين -في الغرفة التجارية بعرعر- احتياجاتهم المائية والزراعية، وكل ما يتعلق بالمشروعات التي تُشرف عليها منظومة الوزارة في المنطقة.

وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات الخدمية المقدمة للمزارعين وملاك المواشي، والمعوقات والتحديات التي قد تعترضهم، وتقديم المقترحات لعددٍ من المواضيع التي تسهم في تنمية القطاع البيئي والزراعي بالمنطقة، حيث أكد الفضلي سعي الوزارة إلى تذليل جميع المعوقات.

وفي ختام لقائه وجه الفضلي بحصر المقترحات، ومعالجتها وفق الأنظمة واللوائح، منوهًا بحرص واهتمام جميع العاملين بمنظومة الوزارة؛ لتقديم الخدمات وتلمس احتياجات المواطنين؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، في الارتقاء بالخدمات المقدمة؛ لخدمة المواطنين والمقيمين، وتحسين جودة الحياة وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفق “أخبار 24”.

“الفضلي” للمزارعين: سنُذلل المعوقات

جديد المحليات
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