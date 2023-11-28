“الذهب” في أبهى لمعان بـ 6 أشهر

لامست أسعار الذهب أعلى مستوى في 6 أشهر (الثلاثاء)، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” دورة رفع أسعار الفائدة، الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% بالمئة إلى 2015.33 دولار للأوقية ليصل إلى أعلى مستوياته منذ 16 مايو، كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.2% إلى 2015.70 دولار للأوقية.
وقال كبير المحللين لدى سيتي إندكس مات سيمبسون، إن انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي الفائدة في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد على تألق الذهب.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 % إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 % إلى 1064.15 دولار للأوقية. وفق “أخبار 24”.
وعززت بيانات صدرت مؤخرا، وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا، حيث تقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.