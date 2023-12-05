ولي العهد يشيد بنتائج مجلس التنسيق السعودي القطري

أشاد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بنتائج اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان رأس، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اختتما أعمال مجلس التنسيق السعودي القطري، وعقب ذلك بعث ولي العهد برقية شكر، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، إثر مغادرة سموه الدوحة.
وقال ولي العهد في برقيته: لقد أكدت هذه الزيارة والمباحثات التي أجريناها مع سموكم متانة العلاقات الأخوية بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، والعمل على استمرار التنسيق والتشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. وفق “أخبار 24”.
وأضاف، أود أن أشيد بالنتائج التي توصلنا إليها خلال اجتماع مجلس التنسيق السعودي القطري، والتي تهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا الشقيقين، كما أُشيد أيضاً بالنتائج الإيجابية التي تحققت في الدورة الـ(44) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.