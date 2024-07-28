اختبار منزلي لكشف الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أُجريت بجامعة “أوهايو” الأمريكية، عن اختبار جديد يمكن إجراؤه منزلياً لتحديد وكشف الإصابة بسرطان القولون، ما يؤدي إلى تقليل خطر الوفاة بالمرض بنسبة 33%.
وأوضحت الدراسة المنشورة في مجلة “JAMA” العلمية، أن الاختبار يُطلق عليه اسم فحص المناعة الكيميائية للبراز (FIT)، وتعادل نتيجته البيانات التي يُظهرها إجراء تنظير القولون السنوي.
وجاءت هذه النتائج بعد تقييم بيانات نحو 11 ألف مريض بسرطان القولون في الولايات المتحدة بين عامي 2002 و2017، حيث يعتمد الاختبار على الأجسام المضادة للكشف عن الدم في براز الشخص المصاب. وفق “أخبار 24”.
وعادةً ما يتم الكشف عن سرطان القولون معملياً، وذلك من خلال إجراءات طبية متعددة منها استخدام منظار لفحص القولون من الداخل، وسحب عينة من الأنسجة لفحصها، فضلاً عن التحاليل المخبرية للدم.