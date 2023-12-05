مطار الملك خالد.. إنجازات “قياسية”

حقق مطار الملك خالد أرقاماً قياسية وإنجازات جديدة؛ إذ تجاوز عدد المسافرين المسجل بنهاية شهر نوفمبر 29 مليون مسافر من بداية العام ليتخطى الرقم القياسي السابق 28.5 مليون مسافر في عام 2019.
وأوضحت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي أنه تم الانتهاء من مشروع توسعة منطقة الجوازات في صالات السفر الدولية 3 و 4، ليتضمن المشروع زيادة مساحة منطقة الاصطفاف في الصالة 3 من 255 متراً مربعاً إلى 575 متراً مربعاً، وزيادة في منطقة الاصطفاف في الصالة 4 كذلك من 255 إلى 575 متراً مربعاً، ليرتفع إجمالي مساحة الاصطفاف في الصالتين بنسبة 125% ليصل مجموع المساحة في الصالتين إلى 1150 متراً مربعاً.
وزاد عدد كاونترات الجوازات في الصالة 3 من 24 إلى 32 “كاونتر” وفي الصالة 4 من 24 إلى 29 “كاونتر” ليرتفع الإجمالي في الصالتين إلى 61 “كاونتر”، وذلك ضمن عمليات التوسعة للخدمات والمرافق التي تقوم بها مطارات الرياض في مطار الملك خالد الدولي.
وأطلقت الشركة في شهر نوفمبر خدمة نقل مسافري الرحلات المواصلة بين صالات السفر إلى رحلاتهم المغادرة بين صالات السفر 3 و4 و5 عبر منطقة ساحة الطيران وبواسطة حافلات النقل الداخلي المجهزة، وذلك تسهيلًا لنقل الركاب من الرحلات الدولية إلى الرحلات الداخلية ومن الرحلات الداخلية إلى الرحلات الدولية خلال أوقات تردّد ثابتة للحافلات بما يتناسب مع الحركة التشغيلية للرحلات والتي تزداد في أوقات الذروة.
ودشنت التشغيل التجريبي لخدمة “إتمام إجراءات السفر المتنقلة” في صالات السفر في المطار، لتتيح للمسافرين إنهاء إجراءات السفر دون الحاجة للوقوف في منطقة تسجيل الركاب، حيث يتم إصدار بطاقات صعود الطائرة وبطاقات الأمتعة بواسطة أجهزة مخصصة ومتنقلة للتوجه مباشرة إلى بوابة المغادرة. وقد أُطلقت هذه الخدمة بالتعاون مع الشركاء من خطوط طيران ناس وطيران أديل.
وتضمن التشغيل التجريبي كذلك نظام “°360 Baggage” ، والمعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي بهدف خدمة الفرق التشغيلية في المطار لإدارة عمليات مناولة الأمتعة والحصول على معلومات لحظية، مع المساهمة في التنبؤ بالأوقات التي من المتوقع وصول الأمتعة فيها إلى مختلف نقاط مسارها خلال رحلة السفر.
وشهدت المرافق خلال شهر نوفمبر ارتفاعاً في أعدادها، حيث وصل عدد صالات الاسترخاء إلى 8 صالات، فيما تجاوزت أعداد المقاهي والمطاعم في صالات المطار 30 مقهى ومطعماً، أما محالّ التجزئة والخدمات التي تتبع المطار، فقد تجاوز إجمالي عدد خدماتها أكثر من 25 خدمة. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه أفاد الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض، مساعد بن عبدالعزيز الداود بأن هذا التقدّم على صعيد مجمل الإنجازات التشغيلية التي شهدها مطار الملك خالد الدولي ما هو إلا انعكاس واضح لمجمل الجهود التطويرية التي تبذلها مطارات الرياض مع شركائها؛ بهدف تقديم أفضل مستوى من الخدمات والخيارات المتاحة أمام مسافري المطار، وذلك في إطار جهودنا الدائمة لتقديم تجربة سفر استثنائية.
وكان رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج سلم جائزة تسهيلات النقل الجوي لعام 2023 لمطار الملك خالد الدولي بوصفه أفضل مطار التزامًا بالبرنامج الوطني للتسهيلات.
وأكد الدعيلج أن جائزة التسهيلات تقدم لأول مرة، وتعد إسهامًا من الهيئة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال بث روح التنافسية بين المطارات بما يتماشى مع طبيعة العمل المؤسسي، وخلق أجواء مفعمة بالعمل الجاد المميز للوصول بالمطارات لأرقى الخدمات والتسهيلات.