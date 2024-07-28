13 مليون مستفيد من خدمة وصفتي

بلغ عدد المستفيدين من خدمة وصفتي منذ انطلاقها وحتى نهاية 2023، نحو 13 مليون مستفيد من خلال أكثر من 99 مليون وصفة طبية إلكترونية.
وتأتي الخدمة في إطار التحول في القطاع الصحي، وتسهل عملية الحصول على الدواء عن طريق ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية، بالصيدليات المجتمعية.
وسهلت الخدمة حتى عام 2023، ربط 237 مستشفى ، و2.2 ألف مركز رعاية صحية أولية بـ 4.9 ألف صيدلية مجتمعية، لتوفير الدواء لمن يحتاجه في الوقت والمكان المناسب في 172 مدينة ومحافظة بالمملكة.
من جهة أخرى ارتفع عدد مستفيدي تطبيق صحتي في 2023 بنسبة 15% مقارنة بـ2022 ليبلغ 30 مليون مستفيد، من خلال 9.2 مليون موعد افتراضي، و1.6 مليون استشارة افتراضية، وبلغت المواعيد والاستشارات التي تقدم افتراضيا نسبة 36% من إجمالي المواعيد. وفق “أخبار 24”.
كما أصبحت تطعيمات المواليد موثقة إلكترونيا بنسبة 100%، وأكثر من 14 مليون مستفيد مرتبط بالملف الصحي الموحد “نفيس”.