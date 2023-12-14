استمرار انخفاض “الحرارة” بمعظم المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة على أجزاءٍ من منطقتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة.
وذكر المركز في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاءٍ من مرتفعات مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسطة الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائج. وفق “أخبار 24”.