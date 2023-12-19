“سعودية” تحصد جائزة “مبتكرون” العالمية

حصدت الباحثة السعودية ولاء خشيم، جائزة “مبتكرون دون 35” العالمية في نسختها السادسة المقدمة من “إم آي تي تكنولوجي ريفيو” لعام 2023، عن ابتكارها جهاز تشخيص مصغر وسهل الاستخدام قادرا على الكشف السريع والدقيق عن المؤشرات الحيوية لمرضى الأزمات القلبية.
ويتيح الابتكار الكشف السريع عن عدة مؤشرات قلبية حرجة خلال 15 دقيقة، ويساعد على التشخيص المبكر والدقيق للنوبات القلبية وأمراض القلب، كما يتميز بتصميمه السهل الاستخدام، حيث يعمل الابتكار من خلال 3 مكونات أساسية: مستشعر حيوي يعتمد على مجموعة مشتركة من الأقطاب المصنوعة من الغرافين والمحفورة بالليزر (LSGEs)، متصلة مباشرة مع المكون الثاني “كاوستات” (KAUSTat)، وهو منظم كمون مصغر يتصل لاسلكياً عبر البلوتوث مع هاتف ذكي يمثل المكون الثالث.
ويضمن هذا الابتكار الحصول على نتائج سريعة بسهولة، ويؤمن معلومات صحية تتيح اتخاذ القرارات الاستباقية، ويمكن تطبيق هذه التقنية كاختبار منزلي، ما يفيد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالنوبات القلبية، وخاصة كبار السن ومرضى السكري المعرضين لنوبات قلبية صامتة دون أعراض. ويعد أيضاً أداة قيمة في سيارات الإسعاف أو في المستشفيات لإجراء تقييم سريع لحالات النوبات القلبية المشتبه فيها. وفق “أخبار 24”.
وتتعاون ولاء مع الخبراء لتوسيع نطاق ابتكارها، وتحسين التصاميم، وصياغة استراتيجية عمل قوية، وتنسيق تسويق المنتج. كما تهدف إلى ضمان اندماجه السلس في تطبيقات الرعاية الصحية المتنوعة. وتعمل على توسيع تطبيقاته إلى ما هو أبعد من تشخيص القلب. بالإضافة إلى ذلك، تركز على الحصول على الموافقات التنظيمية العالمية، بهدف اعتماده على نطاق واسع في أنحاء العالم كافة، وخاصة في البلدان النامية.
والدكتورة ولاء زميلة أبحاث ما بعد الدكتوراة في جامعة إم آي تي، حصلت على درجة الدكتوراة في الهندسة الحيوية من مختبر أجهزة الاستشعار بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست). وحصلت على درجة الماجستير من جامعة أكسفورد، ودرجة البكالوريوس من جامعة كوينز في شارلوت.