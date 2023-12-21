7 نصائح لجعل شعرك ينمو بـ”صحة”

يعاني أكثر من 50% من النساء تساقط الشعر بشكل ملحوظ خلال حياتهن، وينطبق هذا بشكل خاص على النساء فوق 40 عامًا، اللاتي أنجبن للتو أو بدأن في انقطاع الطمث.
وفي هذا التقرير نستعرض أبرز 7 نصائح حول كيفية إصلاح شعرك التالف وجعله ينمو بصحة أكبر، وفقًا لما ذكره موقع “برايت سايد” بنسخته الإنجليزية.
1. الزيوت على فروة الرأس
يمكن أن تكون الزيوت مفيدة جدًا للمساعدة على نمو الشعر، لكن عليك التأكد من أن هذه الزيوت تصل لفروة رأسك، ولا بأس من القيام بذلك على كامل طول الشعر، ويمكنك استخدام زيت الخروع لإثراء فروة الرأس وتكثيف نمو الشعر.
2. شامبو تقليل الزيوت
إذا لاحظتِ وجود قشرة الرأس، فلا تذهبي إلى الصيدلية لشراء شامبو خاص على الفور، أولاً، جربي شامبو لطيف لتقليل زيوت الشعر، إذا لم ينجح الأمر يمكنك استشارة الطبيب والبدء في استخدام شامبو ضد القشرة.
لا تنسي أن جفاف فروة الرأس ومشاكل الشعر يمكن أن تكون نتيجة للحساسية أو التغيرات الهرمونية. قبل تجربة أي شيء، عليك إجراء بعض الاختبارات للتأكد من أنك تفعلين كل شيء بشكل صحيح لأن السبب يمكن أن يكون مجرد شامبو يسبب الحساسية.
3. “ماسك” القرفة
القرفة لها تأثير جيد في الشعر وفروة الرأس لأنها تحتوي على خصائص مضادة للميكروبات وتنشط الدورة الدموية، ويمكنك عمل خلطة منزلية عن طريق خلط أجزاء متساوية من القرفة وزيت جوز الهند. ثم ضعي الخليط على فروة رأسك وجذور شعرك . اتركيه لمدة 45 دقيقة قبل شطفه بشكل صحيح.
4. مرات غسل الشعر
إذا كنت تعانين مشاكل في خط شعرك، فلا تغسلي شعرك كل يوم ولكن 2-3 مرات في الأسبوع بشامبو خال من أي مواد كيميائية قاسية. كخيار، يمكنك استخدام الشامبو العشبي، وخاصة تلك التي تحتوي على البابونج، والصبار، والبيوتين، والسيستين، والبروتينات، وفيتامين E.
5. البلسم
نعم، من الأفضل أن تغسلي شعرك كل 2-3 أيام، لكننا ننسى أن الشعر يحتاج إلى الترطيب يومياً. ما عليك سوى شطف شعرك بالماء الفاتر ووضع البلسم دون غسله بالشامبو . الشعر الذي يظل رطبًا بشكل صحيح سيكون أقوى وأكثر سمكًا وأقل عرضة للتكسر.وفق “أخبار 24”.
6. الزنك
يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تساقط الشعر ومشاكل أخرى، وتعد الجرعة اليومية الموصى بها من الزنك هي 8 ملغ إلى 11 ملغ. ومع ذلك، يقترح بعض خبراء تساقط الشعر أن تكون الجرعة بحد أقصى 25 ملغ، ولكن لا ينبغي تناولها لمدة تزيد على 2 إلى 3 أسابيع .
7. “ماسك القهوة”
الكافيين له تأثير إيجابي في نمو الشعر، فهو يمنع تساقط الشعر ويزيد الدورة الدموية عند تدليكه مباشرة في فروة رأسك، ويمنع الكافيين هرمون يعرف باسم ديهدروتستوسترون (DHT) المسؤول عن تساقط الشعر. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي القهوة على مركبات الفلافونويد، التي تعمل كمضادات للأكسدة والتي تعتبر حيوية للتجديد.