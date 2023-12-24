توصيل الأدوية لمستفيدي الخدمات الصحية بـ”الدفاع”

وقّعت الإدارة العامة للخدمات الصحية في وزارة الدفاع والبريد السعودي «سبل» اتفاقية لإيصال الأدوية والمستلزمات الصحية عبر العنوان الوطني إلى المستفيدين في جميع مناطق المملكة.
وأفادت الوزارة أن المستفيدين من الاتفاقية هم مرضى الأورام، وذوو الأمراض المزمنة، ومرضى الرعاية المنزلية، ومرضى العيادات الافتراضية.
ولفتت إلى أن الاتفاقية تهدف إلى ضمان استمرارية صرف الدواء، والوصول لمتوسط 50 ألف شحنة بريد دوائي شهريا، وتجنب متوسط فترة انتظار مدتها 18 دقيقة تقريبا، والحد من احتمالية العدوى عند الزيارة للحصول على الدواء. وفق “أخبار 24”.