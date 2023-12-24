“إحكام” تدعو المستفيدين للرد على الإفادات

جددت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” الدعوة لمستفيديها للرد على إفاداتها.
ولفتت إلى أن الإفادة تعني طلب معلومات وبيانات من الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” موجهة للمستفيدين بشأن طلباتهم في المنصة.
وشددت على ضرورة الرد على الإفادة خلال 15 يوماً وذلك بالنسبة للإفادات الواردة من الأمانة العامة، و30 يوماً للإفادات الواردة من لجان النظر.
وبينت الأمانة طريقة التأكد من وجود الإفادة من خلال الدخول لحساب المستفيد في منصة إحكام، ثم الدخول على “طلباتي”، ثم التحقق من حالة الطلب. وفق “أخبار 24”.