زيادة ثالثة لـ “تاسي” بدعم من المصارف والاتصالات

استفاد المؤشر الرئيس لسوق الأسهم السعودية في جلسة اليوم (الثلاثاء) من تحسن أسعار الأسهم في قطاعات عدة أبرزها المصارف والاتصالات، والمواد الأساسية، ليسجل الزيادة له على التوالي، ويؤكد بقاءه فوق مستوى 11800 نقطة لليوم الثاني؛ مدعوماً بزيادة الطلب على الأسهم مقارنة بالجلسة السابقة.
وأنهى المؤشر (تاسي) نهاية جلسة اليوم على ارتفاع نسبته 0.50 % يعادل 59.54 نقطة، وصولاً 11872.63 إلى نقطة في مقابل 11813.09 نقطة نهاية جلسة أمس، لتبلغ محصلة مكاسب المؤشر منذ مطلع العام 2023 إلى 1394 نقطة، نسبتها 13.31 %، عند المقارنة بنهاية تعاملات العام الماضي البالغة 10478 نقطة.
وسجلت السوق ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 25 % إلى 7.54 بليون ريال، في مقابل 6.02 بليون أمس، فيما ارتفعت الكمية المتداولة 21 % إلى 242 مليون سهم، في مقابل 199 مليوناً، وصعد عدد الصفقات المنفذة 22 % إلى 449 ألف صفقة في مقابل 367 ألفاً، تراجع معها متوسط الصفقة 0.84% إلى 538 سهماً.
وطال الصعود أسهم 122 شركة من أصل 230 شركة جرى تداول أسهمها اليوم، بينما انخفضت أسعار أسهم 98 شركة، واستقرت أسهم 10 شركات مقارنة بأسعارها نهاية جلسة أمس، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.226 تريليون ريال بزيادة قدرها 6.6 بليون نسبتها 0.06 %.
وبالنظر إلى أبرز الأسهم في جلسة اليوم، فنجد تصدر سهم سال الأسهم بعد ارتفاع سعره 10 % وصولاً إلى 179.20 ريال من تداول 2.24 مليون سهم، تلاه سهم كاتريون المرتفع 9.84 % إلى 125 ريالاً، تبعه سهم تْشب بزيادة 9.1 % إلى 26.5 ريال من تداول 706 آلاف سهم.
وتكبد سهم مرنة أكبر خسارة في السوق بلغت 2.41 % هبوطاً إلى 12.14 ريال، تلاه سهم وقت اللياقة بتراجع 2.34 % إلى 200 ريال من تداول 165 ألف سهم.
وحقق سهم الراجحي أكبر سيولة متداولة في السوق بلغت 494 مليون ريال، صعدت بسعره 0.93 %، إلى 86.60 ريال، تبعه سهم أرامكو السعودية بسيولة 482 مليون ريال، تراجع سعره خلالها إلى 33.05 ريال بنسبة 0.15 %. وفق “أخبار 24”.
وبالنظر إلى أداء السوق الموازية فنجد معاودة مؤشرها (نمو حد أعلى) التراجع مجدداً وخسر في 0.55 % من قيمته تعادل 132 نقطة، هبوطاً إلى 24022 نقطة في مقابل 24154 نقطة أمس، فيما انخفضت السيولة المتداولة في السوق الموازية 3 % إلى 31 مليون ريال في مقابل 32 مليوناً، من تداول 1.92 مليون سهم.