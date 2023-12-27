جاياردو: “الاتحاد” عاش ليلة صعبة أخرى

أكد مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن فريقه عاش ليلة صعبة أخرى في دوري روشن بعد الهزيمة الكبيرة أمام النصر.
وحقق نادي النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك في قمة مؤجلة من الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي إن الاتحاد في الشوط الأول كان جيدًا لكن لم يتم استغلال الفرص، وفي الشوط الثاني تأثر الفريق بحالة الطرد وضربة الجزاء مما صعب المواجهة.
وأضاف مدرب الاتحاد: “كرة القدم شأنها شأن الحياة لا بد أن تتعافى بعد الصدمات، ما حدث لنا في هذا الموسم من إصابات وغيابات أثرت علينا، لا بد أن نتعافى خلال الفترة القادمة”. وفق “سبورت 24”.
وتعليقًا على غياب الحارس غروهي، أوضح المدرب أنه يعاني من إصابة، مؤكدًا أنه ليس بالضرورة عندما يخسر الفريق يكون ذنب لاعب بعينه، الخسارة يتحملها الفريق كامل.
وأشار جاياردو إلى أن مروان الصحفي الجناح لعب في مركز الظهير وكان عليه مراقبة أحد أخطر الأجنحة، مضيفًا: “نحن نحاول مجابهة هذه الظروف بأفضل طريقة ممكنة، وعندما تحدث كل هذه الظروف مجتمعة يجب أن نبحث عن الهدوء والتوازن لإكمال السنة ثم بعد ذلك سيكون الوضع مختلفًا”.