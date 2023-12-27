ماني: حزين من أجل “فابينيو”

قال السنغالي ساديو ماني، نجم النصر، إن فريقه قدم مباراة كبيرة في الشوط الثاني أمام الاتحاد بعد ظهور لم يكن جيدًا في الشوط الأول.
وأضاف ماني في تصريحات عقب نهاية لقاء الكلاسيكو الذي حسمه النصر بالفوز 5-2: “الشوط الثاني كنا أفضل وقدمنا مستوى عاليًا جدًا لنحقق فوزًا كبيرًا ومستحقًا، لم نظهر بالشكل المطلوب في الشوط الأول وكدنا نسهل المباراة للمنافس”.
وعن مواجهة فابينيو زميله السابق في ليفربول قال ماني: “فابينيو واحد من أفضل أصدقائي وكنا جيران في مدينة ليفربول لسنوات، ولم يكن الأمر سهلًا بالنسبة لنا أن نتواجه، لسوء حظه تلقى البطاقة الحمراء وأنا حزين بشأنه”. وفق “سبورت 24”.
وتحدث ماني عن انطباعه عن الدوري السعودي للمحترفين حيث قال: “الدوري السعودي الأمور فيه جيدة جدًا، الخسارتان المبكرتان عقدت علينا الأمور لكننا تمكنا من تحقيق الانتصار تلو الآخر لنصل حاليًا للمركز الثاني”.