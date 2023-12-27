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جديد الخرج > بالصور.. بيئة مكة المكرمة تنظم ندوة بعنوان “الكشف المبكر عن الامراض المزمنة المنتشرة في المجتمع السعودي”
27/12/2023   1:40 م

بالصور.. بيئة مكة المكرمة تنظم ندوة بعنوان “الكشف المبكر عن الامراض المزمنة المنتشرة في المجتمع السعودي”

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قامت إدارة الخدمات المشتركة ممثلة بقسم العناية بالموظفين بفرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة مكة المكرمة اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/١٢/٢٧ بالتعاون مع الشؤون الصحية للصحه العامه بمحافظة جدة و جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجده بندوه بعنوان الكشف المبكر عن الامراض المزمنة المنتشره في المجتمع السعودي تحت مطلة نموذج طبيب لكل أسرة .

وقد شرف حفل الندوه سعادة نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس / وليد بن ابراهيم آل دغيس  ونائب مساعد الشؤون الصحية للصحه العامه بجدة الدكتور / خالد الزهراني ومديرة الاستشارات الطبية الافتراضية ونموذج طبيب لكل اسرة بصحة جدة الدكتوره ندى عبدالغني سروجي وجمعية اصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة وطاقم طبي للفحص والاستشارات الصحية.

 

بالصور.. بيئة مكة المكرمة تنظم ندوة بعنوان “الكشف المبكر عن الامراض المزمنة المنتشرة في المجتمع السعودي”

جديد الخرج, عام
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