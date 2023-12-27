النصر يقسو على الاتحاد بـ”خماسية”

حقق نادي النصر فوزًا كبيرًا على نظيره الاتحاد بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التى جمعتهما اليوم على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة، وذلك في قمة مؤجلة من الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل خماسية النصر كل من كريستيانو رونالدو “هدفين” وتاليسكا وساديو ماني “هدفين” في الدقائق 19 و38 و68 و75 و82، فيما سجل ثنائية الاتحاد عبد الرزاق حمدالله في الدقيقتين 14 و51 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد النصر إلى 43 في المركز الثاني بجدول الترتيب العام وخلف الهلال المتصدر برصيد 50 نقطة، فيما يتجمد رصيد الاتحاد عند 28 نقطة في المركز السادس.
الشوط الأول
بدأت المباراة بسيطرة نسبية من قِبل لاعبي النصر على الكرة فأرسل ساديو ماني كرة في الدقيقة الثالثة ولكن حولها زميله تاليسكا برأسه بعيدة عن المرمى.
وتوقف اللعب في الدقيقة السادسة لعلاج لاعب الاتحاد زكريا هوساوي بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر تاليسكا.
وأرسل لاعب النصر تيليس كرة عرضية في الدقيقة 12 وصلت لرونالدو الذي أسكن الشباك، ولكن ألغى الحكم الهدف بداعِي التسلل ثم تصدى المعيوف في الدقيقة التالية لتسديدة من لاعب النصر تاليسكا.
وتقدم الاتحاد بهدف في الدقيقة 14 عن طريق لاعبه المغربي عبدالرزاق حمدالله بعدما راوغ مدافع النصر فوفانا وأسكن الكرة في الشباك.
ولكن لم يمر سوى 5 دقائق حتى حصل النصر على ركلة جزاء أسكنها رونالدو الشباك.
وواصل فريق النصر الضغط بعد الهدف فمرر ساديو ماني كرة في الدقيقة 22 لزميله رونالدو على يسار الملعب ليتوغل بها ويسددها ولكن العارضة تصدت له.
وأرسل لاعب النصر تيليس كرة عرضية في الدقيقة 26 حولها زميله فوفانا بتسديدة بعيدة عن المرمى ثم أرسل لاعب الاتحاد كورنادو كرة عرضية في الدقيقة التالية، ولكن حولها زميله رومارينهو برأسه بعيدة عن المرمى. وفق “سبورت 24”.
وتصدى لاعب الاتحاد فابينهو في الدقيقة 37 لتسديدة ساديو ماني قبل أن تصل كرة عرضية لتاليسكا في الدقيقة التالية ليراوغ زكريا هوساوي ويُسكن الكرة الشباك.
طرد فابينيو يغير مجريات المباراة في الشوط الثاني
وتصدى نواف العقيدي حارس مرمى النصر في الدقيقة 42 لتسديدة قوية من رومارينهو، ثم أرسل كورنادو كرة عرضية بالدقيقة 43 ولكن حولها فابينهو برأسه بعيدة عن المرمى.
الشوط الثاني:
بدأ الاتحاد شوط المباراة الثاني بشكل أفضل نسبيًا عن نهاية الشوط الأول، وذلك من أجل تسجيل هدف التعادل.
وفي الدقيقة 51، نجح حمد الله في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة بعد عرضية متقنة من زميله إيغور كورنادو.
وبعد التسجيل واصل الاتحاد هجومه على دفاع النصر لا سيما أن لاعبيه تراجعوا، وكاد الاتحاد يسجل التقدم في فرصة مزدوجة بعد تصدي رائع من نواف العقيدي لتسديدتي كل من حمدالله وبنزيما الذي تابعها.
وفي المقابل حاول النصر الرد عبر تلك الهجمات من خلال ساديو ماني وتاليسكا ورونالدو، لا سيما أن هناك مساحات في خط دفاع الاتحاد.
وفي الدقيقة 65، تعرض لاعب الاتحاد، فابينيو إلى الطرد بعدما عاد الحكم إلى تقنية الفيديو، ليجد أن اللاعب البرازيلي تدخل بقوة على أوتافيو في منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء، وإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب الاتحاد.
وفي الدقيقة 68، تصدى رونالدو إلى ركلة الجزاء بالتخصص، مسجلاً هدف النصر الثالث في المباراة والثاني له.
بعد طرد فابينيو أصبح الموقف أكثر صعوبة أمام الاتحاد الذي حاول مدربه إجراء عدد من التغييرات من أجل تدراك الموقف.
وفي الدقيقة 75، تمكن ساديو ماني من تسجيل الهدف الرابع بعد انفرد كامل بالمرمى بعد كرة رائعة من رونالدو وصلت إلى تاليسكا الذى مررها للنجم السنغالي ليسجل بسهولة في مرمى المعيوف.
وفرض النصر سيطرته الكاملة على المباراة بعد تسجيل الهدف الرابع في ظل حالة الإحباط التى عانى منها لاعبو الاتحاد.
وفي الدقيقة 82، عاد ماني مجددًا ليؤكد فوز النصر في تلك المواجهة بتسجيله الهدف الخامس في شباك الاتحاد.
واستمرت السيطرة النصراوية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وتوالت الفرص المهدرة من قبل لاعبي النصر خاصة أن الدفاع الاتحاد بات في حالة انهيار.