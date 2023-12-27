“النفط” يتراجع مع عودة سفن الشحن للبحر الأحمر

انخفضت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة (الأربعاء)؛ لتقلص مكاسب قوية تحققت في الجلسة السابقة مع بدء شركات الشحن الكبرى في العودة إلى البحر الأحمر على الرغم من الهجمات المستمرة وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو 0.22% إلى 80.89 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً أو 0.29% إلى 75.35 دولار للبرميل.
يأتي ذلك غداة ارتفاع الأسعار، أمس (الثلاثاء)، أكثر من 2% إلى أعلى مستوياتها هذا الشهر مواصلة الزخم الصعودي الذي حدث الأسبوع الماضي والذي شهد ارتفاع الأسعار أكثر من 3%، ويرجع ذلك بقدر ما إلى تزايد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي ويزيد الطلب. وفق “أخبار 24”.
وكانت شركات شحن كبرى مثل ميرسك الدنمركية وسي.إم.إيه سي.جي.إم الفرنسية استأنفت المرور عبر البحر الأحمر بعد نشر قوة عمل متعددة الجنسيات في المنطقة، كما لا تزال الأسواق مدعومة بتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في عام 2024.