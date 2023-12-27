مراجعة “الاشتراطات البلدية” لـ11 نشاطًا

تعتزم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراء مراجعة لاشتراطات 11 نشاطًا بلديًا؛ بغرض تطويرها، وقد طلبت من منشآت القطاع الخاص إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم حول تلك الاشتراطات.
وشملت الاشتراطات البلدية التي طلبت الوزارة مرئيات القطاع الخاص حيالها: اشتراطات محلات البيع بالتجزئة للمواد غير الغذائية، واشتراطات محلات البيع بالجملة للمواد غير الغذائية، واشتراطات الأنشطة التجارية المتنقلة غير الغذائية، واشتراطات الحلاقة والعناية بالرجل.
ومن ضِمن الاشتراطات التي تعتزم الوزارة مراجعتها؛ محلات الخياطة، واشتراطات الدراجات الهوائية والسكوترات، واشتراطات المكاتب، واشتراطات المستودعات، واشتراطات ركن المركبات، واشتراطات مكائن الخدمة الذاتية، والمساكن الجماعية للأفراد. وفق “أخبار 24”.