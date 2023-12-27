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جديد المحليات > “البحر الأحمر”.. ونسخة ثانية لـ”الإنجليزية”
27/12/2023   7:35 م

“البحر الأحمر”.. ونسخة ثانية لـ”الإنجليزية”

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أطلقت شركة البحر الأحمر الدولية، النسخة الثانية من برنامج “أساسيات اللغة الإنجليزية في مجال السياحة”، والذي يهدف لتنمية مهارات أبناء المجتمع المحلي وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل في القطاع السياحي.

وتوفر الشركة برنامجًا تدريبيًا للغة الإنجليزية عبر الإنترنت لمدة 6 أشهر، بهدف تنمية مهارات أبناء المجتمع المحلي وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

ويُعَدّ البرنامج جزءًا من برامج التنمية المجتمعية التي تنفذها الشركة، في إطار سعيها إلى إشراك أبناء المنطقة في بناء مستقبل وجهة البحر الأحمر.

ويمكن التقديم على البرنامج من خلال تطبيق الحوار الرقمي، والذي يُمكّن أهالي منطقة البحر الأحمر من التسجيل مباشرة في البرامج التدريبية والوظائف، بالإضافة إلى تقديم الملاحظات والاقتراحات حول المشروع. وفق “أخبار 24”.

ويأتي البرنامج في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها “البحر الأحمر الدولية” لتوفير فرص التعليم والتدريب للمجتمع المحلي، وذلك بهدف بناء وجهة سياحية متجددة ومزدهرة.

“البحر الأحمر”.. ونسخة ثانية لـ”الإنجليزية”

جديد المحليات
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