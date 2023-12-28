شراكة بين “البحري” و”سار” للشحن الدولي

أبرَم قطاع البحري للخدمات اللوجستية، إحدى وحدات الأعمال الست التابعة لشركة البحري الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، اتفاقية لخدمات الشحن الدولي مع الخطوط الحديدية السعودية “سار” المالك والمشغل لشبكات الخطوط الحديدية بالمملكة، والتي تلعب دوراً محورياً في بناء منظومة نقل متكاملة ومتميزة.
ووقّع الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات، كلّ من رئيس قطاع البحري للخدمات اللوجستية المهندس سرور باسلوم، ونائب الرئيس للخدمات المشتركة بـ”سار” المهندس صلاح بن عبدالله العمير، وبحضور مسؤولين من الجانبين وذلك في مقر شركة سار بالرياض.
وبموجب الاتفاقية، يُعد قطاع البحري للخدمات اللوجستية مزوّد خدمات الشحن الرئيسي لشركة “سار” للواردات والصادرات على السواء.
من جانبه، قال المهندس باسلوم إنه منذ نشأتها، تلعب “سار” دوراً أساسياً في النهوض بالاقتصاد الوطني، وتنويعه، وتعزيز الترابط بين قطاعاته المختلفة، ونحن اليوم نفخر في قطاع البحري للخدمات اللوجستية بشراكتنا الاستراتيجية مع هذه الشركة الوطنية البارزة، إذ سنعمل معاً من أجل توفير خدمات شحن سلسةٍ ومتميزة لـ “سار” وعملائها وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
من جهته، أكد العمير أن “سار” تعمل على تطوير خدماتها بشكل مستمر بما يزيد من كفاءة النقل عبر السكك الحديدية، وتقديم خدمات متميزة للعملاء على مختلف شبكات “سار” حول المملكة، ونتطلع قدماً لاستثمار هذه الشراكة للارتقاء بخدمات سار خلال السنوات المقبلة، ونطمح أن تعزز هذه الشراكة من نمو الأعمال بالقطاع. وفق “أخبار 24”.
ومنذ تأسيسه قبل أكثر من 40 عاماً، يحتل قطاع البحري للخدمات اللوجستية مكانة معتبرة بصفته مزوداً رائداً لحلول إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد الشاملة، إذ يوفر منظومة نقلٍ فاعلةٍ ومتكاملة بحراً وجواً وبراً تؤمن خدمات الشحن من الباب إلى الباب، والشحن السريع، وخدمات التوصيل بأعلى مستويات الكفاءة والجودة، بالإضافة إلى خدمات مراكز التوريد والتوزيع، والتوزيع المحلي، والحلول اللوجستية العكسية المتميزة.