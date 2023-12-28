“شراكة” لمحاربة الإرهاب

وقّع التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، مذكرة تفاهم مع اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني، في إطار محاربة الإرهاب والتطرف وتعزيز الدور الدولي الإنساني فيما يتصل بالقضايا ذات العلاقة.
وجرى التوقيع بين أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد المغيدي، ورئيس الهلال الأحمر السعودي رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني الدكتور جلال العويسي، ضمن جهود التعاون المشترك بين التحالف والمنظمات والمراكز العربية والإسلامية والدولية.
وقال اللواء المغيدي إن المذكرة تهدف إلى تبادل الخبرات ونقل المعرفة في مجال القانون الدولي الإنساني والتعاون البحثي والأكاديمي بين الطرفين، لتعزيز التبادل وتطوير المهارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني تلعب دوراً مهماً في قضايا النزاعات المسلحة الدولية والمتعلقة بالحروب والدول التي عانت وتعاني الإرهاب وتبعاته. وفق “أخبار 24”.
وأكد أهمية حوكمة الأعمال القانونية في النزاعات والحروب وذلك وفق الأُطر القانونية الإنسانية حمايةً للشعوب والمجتمعات من الانتهاكات اللاأخلاقية.