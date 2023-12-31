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جديد المحليات > اليوم.. الدراسة “عن بُعد” بالقصيم وحائل
31/12/2023   8:20 ص

اليوم.. الدراسة “عن بُعد” بالقصيم وحائل

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قررت إدارتا التعليم في القصيم وحائل تحويل الدراسة اليوم (الأحد)، عن بعد، عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس.

ويشمل قرار تعليق الدراسة الحضورية وتحويلها عن بعد طلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس إدارات التعليم بمحافظات المنطقتين ومكاتب التعليم التابعة لهما.

وجاء قرار تعليم القصيم وحائل بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة منسوبي المنظومة التعليمية.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد في وقت متأخر الليلة إنذاراً أحمر لمنطقتي القصيم وحائل، محذراً من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول إضافةً إلى الصواعق الرعدية. وفق “أخبار 24”.

اليوم.. الدراسة “عن بُعد” بالقصيم وحائل

جديد المحليات
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