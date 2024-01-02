“28 مليارًا” صفقات عقارية بـ “ديسمبر 2023”

تجاوز عدد صفقات مبيعات العقارات خلال شهر ديسمبر 2023م، (26 ألف) صفقة، بقيمة إجمالية 27.64 مليار ريال، ومساحة تقدر بـ116,48 مليون م².
وبحسب المؤشرات العقارية التابعة للهيئة العامة للعقار والبورصة العقارية التابعة لوزارة العدل بلغ متوسط سعر بيع المتر المربع 255 ريالاً، فيما سجلت المؤشرات أعلى سعر بيع عقار 409.837 ريال للمتر المربع، وأقل سعر 1 ريال للمتر المربع.
وتصدرت أحياء العاصمة الرياض الأحياء أكثر نشاطًا بناءً على عدد الصفقات في المدن الرئيسية خلال شهر ديسمبر 2023، إذ جاء حي السحاب بالرياض في المرتبة الأولى بصفقات الأراضي السكنية بعدد صفقات 1.796 صفقة، تقدر مساحتها الإجمالية بـ568.3 ألف، بقيمة إجمالية تتجاوز 316.47 مليون ريال.
وجاء حي الخير بالرياض في المرتبة الثانية بـ668 صفقة تبلغ مساحتها الإجمالية 405.9 ألف م²، وبقيمة إجمالية تتخطى 533.09 مليون ريال، وفي المرتبة الثالثة جاء حي عريض بالرياض بـ390 صفقة أراض سكنية تقدر مساحتها بـ 170.7 ألف م²، وبقيمة إجمالية 130.91 مليون ريال.
بينما تمكن حي الواحة -الحي الوحيد من خارج الرياض- من منافسة أحياء العاصمة ودخل قائمة الأحياء الأكثر نشاطًا بعدد الصفقات في المدن الرئيسية، حيث حل بالمرتبة الرابعة من خلال مبيعات الشقق السكنية حيث شهد الحي إبرام 286 صفقة بيع شقق سكنية تقدر مساحتها بـ 44.1 ألف م²، وتتخطى قيمتها الإجمالية 153.88 مليون ريال. وفق “أخبار 24”.
أما حي ضاحية نمار بالرياض فجاء في المرتبة الخامسة بعدد 240 صفقة أراض سكنية مساحتها 136.6 ألف م²، وتقدر قيمتها الإجمالية بـ122.99 مليون ريال، فيما جاء حي النرجس بالرياض في المرتبة السادسة كأكثر الأحياء نشاطا بصفقات الشقق السكنية بـ193 صفقة تصل مساحتها لـ 27.9 ألف م²، وتبلغ قيمتها الإجمالية 191.14 مليون ريال.
وجاء حي الرمال بالرياض في المرتبة السابعة بـ 149 صفقة أراضي سكنية مساحتها 81.9 ألف م²، تقدر قيمتها الإجمالية بـ 181.35 مليون ريال، فيما حل حي بدر بالمرتبة الثامنة بعدد صفقات الأراضي السكنية بـ145 صفقة مساحتها الإجمالية 64.2 ألف م²، وبقيمة 74.43 مليون ريال، كما حل حي بدر بالمرتبة التاسعة بفضل مبيعات الفلل حيث سجل الحي 138 صفقة فلل، تصل مساحتها الإجمالية لـ 30.3 ألف م²، وتتجاوز قيمتها الـ108.3 مليون ريال.