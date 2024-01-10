فوز “3 تحالفات” برخص كشف عن المعادن

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن الفائزين في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن في مواقع بئر عمق وجبل الصهابية وأم حديد، ضمن مبادرة برنامج الاستكشاف المسرع، التي تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لقطاع التعدين.
وقالت الوزارة إن النتائج أظهرت فوز تحالف “شركة عجلان وإخوانه وشركة نورينكو”، برخصة كشف موقع بئر عمق، وفوز تحالف “شركة رويال رودز وشركة ميم سين باء القابضة” برخصة كشف موقع جبل الصهابية، وفوز تحالف “شركة سمو وكويا سيلفر” برخصة كشف موقع أم حديد.
وأبانت أنه سيتم إصدار رخص الكشف وفق نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية، الذي يُلزم جميع الشركات بتقديم ما يثبت كفاءتها الفنية والتزامها بالمعايير الاجتماعية والبيئية، بما يحقق التنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة.
وأوضحت أن موقع “بئر عمق” التعديني يقع في مدينة مهد الذهب، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 187 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات النحاس والزنك، حيث سيلتزم التحالف الفائز في هذا الموقع بإنفاق 110.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، بالإضافة إلى إنفاق 15 مليون ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.
وأشارت إلى أن موقع “جبل الصهابية” التعديني يقع في منطقة تثليث جنوب المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 283 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الزنك والرصاص والنحاس، وسيتم الالتزام بإنفاق أكثر من 20.5 مليون ريال على أعمال الاستكشاف في هذا الموقع، و450 ألف ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن موقع “أم حديد” التعديني يقع في منطقة عفيف وسط المملكة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 246 كم²، ويشتمل على رواسب معدنية من خامات الفضة والرصاص والنحاس والزنك، وسيلتزم التحالف وفق العرض المقدم بإنفاق 83 مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات المجتمعية لأهالي المنطقة المجاورة للموقع، والإسهام في تدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.
وأكدت الوزارة أنها ستستمر في طرح المنافسات التعدينية؛ بهدف تشجيع وتمكين الشركات الجديدة من المشاركة في المنافسات، مع مراعاة أسس العدالة والشفافية، مشيرةً إلى أنها تعمل على العديد من المبادرات الهادفة إلى لتعظيم الأثر الاقتصادي من خلال تطوير مسار الاستثمار التعديني وتعزيز الاستثمار النوعي فيه، وضمان استثمار أكبر عددٍ من الشركات لتطوير المواقع الاستكشافية في المملكة.