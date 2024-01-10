3 نجوم من روشن.. “ميندي” يختار الأفضل بإفريقيا

كشف حارس مرمي الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي، عن لاعبيه المفضلين في القارة السمراء قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 من يناير حتى 11 فبراير المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لدوري روشن عبر منصة، مقطع فيديو للحارس السنغالي يختار فيه لاعبيه المفضلين في إفريقيا قبل انطلاق الأمم الإفريقية.
وعلق الحساب الرسمي لدوري روشن على اختيارات ميندي، قائلاً: “ثلاثة من نجوم دوري روشن السعودي ضمن الأفضل في إفريقيا”.
واختار حارس الأهلي كلاً من: المغربي ياسين بونو كأفضل حارس، ومواطنه السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع الهلال، وزميله في الفريق، الإيفواري فرانك كيسيه كأفضل لاعب خط وسط، والنيجيري فيكتور أوسيمين كأفضل مهاجم. وفق “سبورت 24”.